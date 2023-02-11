Пряталась от публики из-за отеков: Ирина Безрукова тайно сделала ЭКО в Германии под чужой фамилией

Ирина Безрукова является известной актрисой. Она снимается в кино и играет в театре. 15 лет артистка прожила в браке с Сергеем Безруковым. Они в 2015 году развелись. Общих детей у них не было. Вскоре Сергей снова женился на Анне Матисон, которая подарила ему троих наследников. В шоу «Секрет на миллион» Ирина впервые заговорила о том, почему так и не родила детей от своего второго мужа.
В шоу «Секрет на миллион» актриса вспомнила, что муж не требовал от нее детей. Но спустя 4 года брака она осознала, что у них есть проблема и стала ходить по врачам. Никаких отклонений у Безруковой не нашли. И даже проходимость труб ей пришлось проверить.
А когда актрисе стукнуло 47 лет, она решила, что больше ждать нельзя. Так как пара хотела сохранить конфиденциальность, они выбрали клинику в Германии для процедуры ЭКО.
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Ирина Безрукова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
«Там уже все налажено. Там есть переводчики с медицинским образованием. Туда приезжают жены шейхов из ОАЭ из-за секретности. Вначале я поехала одна. Я сидела в коридоре, дрожала и очень волновалась.
Сначала я услышала фразу, что этот доктор строгий и не берется ха сомнительные ЭКО даже если его очень просят. Я сказала и думала, что меня отправят. Это был 2012 год, мне было 47 лет. Он меня осмотрел и отметил, что у меня прекрасная овуляция», – рассказала актриса.
По ее словам, врач расписал ей, когда делать уколы, а также поведал о неприятных моментах. Ирина не стала скрывать, что у нее были отеки, повысился вес, начались перепады настроения. По этой причине актриса почти не выходила в свет.
«У меня в это время почти нет фотографий. У меня было отечное лицо, прибавка веса. Я так и выглядела. Мы иногда выходили с Сергеем на мероприятия. Это стоило труда. Я знала, ради чего. Цикл месячный, а потом приезжаешь в момент овуляции», – вспомнила звезда.
Безруковой сделали ЭКО. Врач подсадил ей две яйцеклетки. А третью яйцеклетку она заморозила в криокамере. Однако беременность закончилась выкидышем на раннем сроке. По словам артистки, она с мужем была в Германии под чужими фамилиями, так как они не хотели огласки. Решится на второе ЭКО актриса не успела, так как забыла продлить срок хранения яйцеклетки. Вскоре Ирина развелась с мужем.