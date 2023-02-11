Пряталась от публики из-за отеков: Ирина Безрукова тайно сделала ЭКО в Германии под чужой фамилией

В шоу «Секрет на миллион» актриса вспомнила, что муж не требовал от нее детей. Но спустя 4 года брака она осознала, что у них есть проблема и стала ходить по врачам. Никаких отклонений у Безруковой не нашли. И даже проходимость труб ей пришлось проверить.

А когда актрисе стукнуло 47 лет, она решила, что больше ждать нельзя. Так как пара хотела сохранить конфиденциальность, они выбрали клинику в Германии для процедуры ЭКО.

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