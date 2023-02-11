Рудова в крохотном топе обнажила свои «теннисные мячики»: бесстыдно наклонилась к камере

Накануне Наталья решила предаться настольгии. Она отметила, что выглядела идеально, когда ездила на шоу «Звезды в Африке». Актриса тогда похудела на 10 килограммов. Она признавалась, что еду на проекте не всегда удавалось раздобыть.

На фото, которое было сделано в то время, блондинка предстала в лосинах и крохотном топе. Рудова блеснула упругой грудью, которую оголила перед камерой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».