Рудова в крохотном топе обнажила свои «теннисные мячики»: бесстыдно наклонилась к камере

Наталья Рудова уже много лет снимается в кино. Она не скрывает, что любит проводить время на съемках. Ей легко удается найти общий язык с мужчинами. Ко всему прочему, блондинка предпочитает не рассказывать о личной жизни. Она делает все, чтобы выглядеть сногсшибательно. При этом звезда не скрывает, что свою фигуру часто критикует.
Накануне Наталья решила предаться настольгии. Она отметила, что выглядела идеально, когда ездила на шоу «Звезды в Африке». Актриса тогда похудела на 10 килограммов. Она признавалась, что еду на проекте не всегда удавалось раздобыть.
На фото, которое было сделано в то время, блондинка предстала в лосинах и крохотном топе. Рудова блеснула упругой грудью, которую оголила перед камерой.
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«Малышка такая! Хочу обратно в свой вес», – заявила звезда.
Наталья Рудова. Фото: соцсети звезды
На этот раз поклонники отметили, что 39 лет она выглядит прекрасно. Другие заявили, что у Натальи модельные формы. «Ого, какая классная», «Сейчас вы не хуже», «Грудь вываливается», «Какие у вас мячики», «Это идеально! Теннисные мячики», «Милашка с фигурой модели», «Тут не хватает сока», — стали писать подписчики.