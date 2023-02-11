«На грани потери сознания от шока»: Ирина Безрукова рассказала, какую боль пережила ради второй беременности

Ирина Безрукова 15 лет прожила в браке с Сергеем Безруковым, но общих детей у них так и не появилось. Потом звезда сериала «Бригада» развелся и вскоре обрел счастье с Анной Матисон, которая подарила ему троих детей. В шоу «Секрет на миллион» Ирина решилась на откровение.
Примечательно, что Ирина раскрыла свой секрет. Она призналась, что проблемы с зачатием были. Однако она должна была родить близнецов, но пережила выкидыш. Так как у актрисы был сын Андрей от первого брака с Игорем Ливановым, она не подозревала, что будут проблемы с зачатием. Безрукова прошла разные обследования, которые не показали отклонений.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Более того, она делала болезненную процедуру, о которой вспоминает с ужасом.
«Я поехала проверять проходимость труб. Любая женщина, которая это делала, она меня сейчас поймет. Роды – это легкая зубная боль! Это просто гестапо! Врачи тут не причем. Женские внутренние органы заканчиваются тупиком. Снимок сделать нельзя, если туда не закачать контрастную жидкость, специальную. Делается снимок.
Я не знала, что это так больно. Слишком много жидкости нельзя туда накачать, потому что яичники могут разорваться от давления. Под давление туда вкачивается жидкость. только дикая боль дает понять, что все прошло.
И только когда женщина на грани потери сознания от шока, они останавливаются, но я этого не знала. Это просто живодерня. Я вцепилась, думала сломаю пальцы. Меня просили терпеть. Я терпела, потому что хотела деток», – призналась звезда.
Лера Кудрявцева и Ирина Безрукова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
По словам Ирины, непроходимости у нее не было. Врачи не стали исключать, что спайки были, но эта самая процедура с жидкостью могла их ликвидировать. Однако актриса снова не забеременела. Тогда она уже поехала в Германию, где сделала ЭКО.
Но беременность была неудачной. Безрукова не смогла выносить двоих детей. На еще одну процедуру ЭКО она так и не решилась. Тогда ей было 47 лет.