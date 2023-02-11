«На грани потери сознания от шока»: Ирина Безрукова рассказала, какую боль пережила ради второй беременности

Примечательно, что Ирина раскрыла свой секрет. Она призналась, что проблемы с зачатием были. Однако она должна была родить близнецов, но пережила выкидыш. Так как у актрисы был сын Андрей от первого брака с Игорем Ливановым, она не подозревала, что будут проблемы с зачатием. Безрукова прошла разные обследования, которые не показали отклонений.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Более того, она делала болезненную процедуру, о которой вспоминает с ужасом.