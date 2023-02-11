«У меня могло быть еще двое детей»: первая жена Сергея Безрукова впервые рассказала о неудачной беременности

Но на этот раз Ирина пришла в студию передачи «Секрет на миллион». Она решилась на смелый шаг и раскрыла свой секрет. Актриса призналась, что у них возникли проблемы с зачатием, хотя они были здоровы. И она могла подарить Безрукову двоих детей, но судьба решила иначе.

«У меня могло быть еще двое детей», – объявила она.

По словам артистки, у нее был сын от первого брака, который умер в молодом возрасте. Она была уверена, что легко снова забеременеет, но возникли трудности, о которых пара поняла спустя 4 года попыток.

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