«У меня могло быть еще двое детей»: первая жена Сергея Безрукова впервые рассказала о неудачной беременности

Ирина Безрукова является известной актрисой. 15 лет она посвятила браку с Сергеем Безруковым. Ради него актриса ушла от первого мужа Игоря Ливанова. Она встречала мужа после работы, гладила ему рубашки и всегда готовила, чтобы артист мог насладиться вкусным ужином. Однако общих детей у них не было.
Но на этот раз Ирина пришла в студию передачи «Секрет на миллион». Она решилась на смелый шаг и раскрыла свой секрет. Актриса призналась, что у них возникли проблемы с зачатием, хотя они были здоровы. И она могла подарить Безрукову двоих детей, но судьба решила иначе.
«У меня могло быть еще двое детей», – объявила она.
По словам артистки, у нее был сын от первого брака, который умер в молодом возрасте. Она была уверена, что легко снова забеременеет, но возникли трудности, о которых пара поняла спустя 4 года попыток.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ирина Безрукова. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион».
«Конечно, я пошла к врачам, сдала все нужные анализы. И ничего вообще не нашлось. Все было чисто. Но опять ничего не случилось. Сергей тоже обследовался. У него все было прекрасно. Абсолютно здоров. И тогда, я не зная что это такое, поехала проверять проходимость труб», – поделилась Ирина.
По ее словам, неприятная и болезненная процедура тоже не дала результатов. Тогда супруги решились на ЭКО. Актриса ездила в Германию к врачу, который смог ей помочь. Ей подсадили две яйцеклетки. По ее словам, сначала она даже гуляла, оберегала себя, как хрустальную вазу. Тогда ей было 47 лет.
«Это было классное время! Когда эйфория! Но они не прижились. В какой-то момент организм просто отторг. Я пошла в ванну... Мне было больно, но эта боль была не физическая», – призналась она.
Выкидыш случился на раннем сроке беременности. И хоть у Безруковой была заморожена еще одна яйцеклетка, она ей не воспользовалась, так как вскоре рассталась с мужем.