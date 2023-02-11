Невестка Орбакайте в «рваном» топике оголила свои прелести на улицах Лос-Анджелеса: сразила народ

Алена Краснова уже много лет состоит в браке с сыном Кристины Орбакайте Никитой Пресняковым. Он пошел по стопам своих родных и стал артистом. Еще год назад внук Аллы Пугачевой активно снимался для телевизионного шоу, начал выступать в театре. Однако потом он неожиданно уехал из страны. Вслед за ним покинула Россию и его супруга.
Теперь пара налаживает свою жизнь в Лос-Анджелесе. Там Никита занимается съемками. Он монтирует клипы для артистов. А вот Алена большую часть времени проводит с подругами. Она устраивает шопинг. На этот раз блондинка предстала в модных брюках карго на резинке и черном рваном топе. От лифчика она отказалась. Невестка Орбакайте оголила рельефный пресс и подчеркнула другие прелести.
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Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
На этот раз она впечатлила народ. Многие стали писать, что у жены Никиты идеальная фигура. «Крутой образ», «Вот это фигурка», «Еще бы детей родила», «Просто ангелок», «Какая у вас точеная фигура», «Наряд прям роскошный для США», «Там так можно ходить?», «Вот это блондиночка», — стали писать подписчики.