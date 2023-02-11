Невестка Орбакайте в «рваном» топике оголила свои прелести на улицах Лос-Анджелеса: сразила народ

Теперь пара налаживает свою жизнь в Лос-Анджелесе. Там Никита занимается съемками. Он монтирует клипы для артистов. А вот Алена большую часть времени проводит с подругами. Она устраивает шопинг. На этот раз блондинка предстала в модных брюках карго на резинке и черном рваном топе. От лифчика она отказалась. Невестка Орбакайте оголила рельефный пресс и подчеркнула другие прелести.

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