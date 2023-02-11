Обнаженная Бузова едва прикрыла сокровенное: полотенце накинула на пополневшие формы

Ольга Бузова уже много лет строит карьеру на телевидении. Совсем недавно она отметила свое 37-летие. Блондинка мечтает о семье и детях, а пока она предпочитает много работать. Недавно звезда уехала в Африку, где целый месяц будет сниматься в шоу. По утрам она находит на плавание, спорт и солнечные ванны.
На этот раз Ольга решила принять душ. Она покрасовалась в одном полотенце на камеру. Телеведущая едва прикрыла свои прелести. Она блеснула глубокой ложбинкой. На голове артистки также было намотано полотенце. Она показала свое лицо без макияжа. Бузова не стала прятать голые формы, подставляя лицо солнцу.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Пользователи Сети поразились откровенным кадрам. Многие осудили Ольгу. Другие заметили, что она поправилась. «Очень красивая», «Ну что за формы», «Без фильтров уже нельзя?», «Очень откровенно», «Пора хоть что-то прятать от людей», «Оля, хочется тебя одеть», «Да, мужчины тебе не хватает», «Фигура стала женственнее», — стали писать в Сети.