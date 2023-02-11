Обнаженная Бузова едва прикрыла сокровенное: полотенце накинула на пополневшие формы

На этот раз Ольга решила принять душ. Она покрасовалась в одном полотенце на камеру. Телеведущая едва прикрыла свои прелести. Она блеснула глубокой ложбинкой. На голове артистки также было намотано полотенце. Она показала свое лицо без макияжа. Бузова не стала прятать голые формы, подставляя лицо солнцу.

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