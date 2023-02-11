Агата Муцениеце без юбки обнажила свои упругие бедра: прямо в стрингах блеснула формами на камеру

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Почти 8 лет актриса прожила в браке с коллегой Павлом Прилучным. Однако их развод стал для нее тяжелым решением. Но артистка смогла стать еще более успешной. Звезда также не перестает работать над внешностью.
В прошлом году Прилучный сыграл свадьбу с новой избранницей. Муцениеце стала чаще говорить о личной жизни. Она признавалась, что с ней знакомится большое количество мужчин. В последнее время все чаще артистка хвастается своей фигурой. 11 февраля она уехала в Санкт-Петербург, но не забыла про спорт.
Утром Агата в одной футболке решила покачать пресс. Она обнажила свои бедра. Актриса не стала прятать свои упругие формы. Она блеснула стрингами.
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Поклонники были восхищены. Многие осыпали Агату комплиментами. «Вот это фигура», «Какая вы шикарная», «Ой, прям в трусиках», «Какая вы молодец», «Умеете впечатлять», «Бедра просто роскошные», «Ну прям богиня», «Агата, у вас вообще нет комплексов», — стали писать пользователи Сети.