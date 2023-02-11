«Едем домой»: Ольга Орлова выписалась из роддома с новорожденной дочкой, укутав ее в розовый люксовый наряд

Ольга Орлова в последние годы ведет шоу «Дом-2». Она уже редко поет на сцене. Примечательно, что артистка за последние несколько лет изменила свою жизнь. Она вышла замуж за бизнесмена Валерия, а в 2022 году телеведущая объявила о беременности. Многие обвиняли ее в обмане. Якобы Ольга носит накладной живот, а кроху вынашивает суррогатная мать. А вот 6 февраля звезда родила дочку Анну.
Несколько дней Ольга провела под присмотром врачей. Она не скрывала, что плохо себя чувствовала. Ее навещал муж, а также лучшая подруга Ксения Бородина. Поклонники также заметили, что дочку артистка кормит из бутылочки. Спустя 5 дней после родов Орлову выписали из роддома. Бородина подобрала для ее наследницы люксовый розовый наряд итальянского бренда.
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Примечательно, что Ольга запечатлелась с крохой в машине. По всей видимости, ее забрал супруг.
«Едем домой», – заявила она.
Поклонники восхитились тем, как нарядила малышку телеведущая. Многие были рады, что ее наконец-то отпустили домой.
Дочка Ольги Орловой. Фото: соцсети звезды