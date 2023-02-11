«Едем домой»: Ольга Орлова выписалась из роддома с новорожденной дочкой, укутав ее в розовый люксовый наряд

Несколько дней Ольга провела под присмотром врачей. Она не скрывала, что плохо себя чувствовала. Ее навещал муж, а также лучшая подруга Ксения Бородина. Поклонники также заметили, что дочку артистка кормит из бутылочки. Спустя 5 дней после родов Орлову выписали из роддома. Бородина подобрала для ее наследницы люксовый розовый наряд итальянского бренда.

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