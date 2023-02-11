«А где он?»: Самбурская объяснила, почему не выкладывает в Сеть фото со своим мужчиной

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась с поклонниками видео, как она отвечает на вопрос журналистов о личной жизни. Телевизионщики поинтересовались у 35-летней звезды, почему она не выкладывает в социальные сети фотографии со своим мужчиной.
«Мне кажется, лучше вообще не выкладывать. Потому что выкладываешь, потом поругалась, рассталась, а потом все говорят: «А где он? А куда дела?» - прокомментировала артистка.
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Добавим, что Самбурская была замужем в 2017-2018 годах - за белорусским актером Кириллом Дыцевичем. Однако с тех пор поклонникам остается только гадать, есть ли у Настасьи кавалер и кто он. Певица тщательно скрывает свою личную жизнь, а в интервью признается, что еще не нашла достойного мужчину.