«А где он?»: Самбурская объяснила, почему не выкладывает в Сеть фото со своим мужчиной

Актриса и певица Настасья Самбурская поделилась с поклонниками видео, как она отвечает на вопрос журналистов о личной жизни. Телевизионщики поинтересовались у 35-летней звезды, почему она не выкладывает в социальные сети фотографии со своим мужчиной.

«Мне кажется, лучше вообще не выкладывать. Потому что выкладываешь, потом поругалась, рассталась, а потом все говорят: «А где он? А куда дела?» - прокомментировала артистка.

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