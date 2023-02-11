«Если вы импотенты...»: Джигурда заступился за Бузову и других молодых артистов

61-летний Никита Джигурда против того, чтобы устраивать «охоту на ведьм» в отношении молодых артистов. В новом интервью он рассказал, что близок к молодежи и учится у нее. А те, кто хает взрывных, эпатажных артистов, просто сам не может создать ничего яркого.
«Как-то в Доме кино слышу от коллег про Моргенштерна*, Бузову, что они все портят. Я говорю: «Если вы импотенты, не можете создать яркий, красочный, современный продукт духовный, чего вы их обвиняете?» — цитирует актера сайт 5-tv.ru. — Поэтому я — за молодняк, я — противник охоты на ведьм».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
В том же интервью Джигурда признался, что в 20 лет сам писал стихи, очень похожие на рэп, и сегодня готов выступить на одной сцене с талантливой молодежью.
«Я сейчас открыт к сотрудничеству, молодые тоже предлагают, но, как правило, форма яркая, классная, но у текста нет глубины, я в таком не участвую. Я похулиганить могу, как когда-то на Красной площади», - говорит шоумен.
Напомним, недавно Джигурда провокационно похулиганил с своей «богиней» Анастасией Волочковой.
* Данный артист признан в России иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 6 мая 2022 года.