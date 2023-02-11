«Если вы импотенты...»: Джигурда заступился за Бузову и других молодых артистов

В том же интервью Джигурда признался, что в 20 лет сам писал стихи, очень похожие на рэп, и сегодня готов выступить на одной сцене с талантливой молодежью.

«Я сейчас открыт к сотрудничеству, молодые тоже предлагают, но, как правило, форма яркая, классная, но у текста нет глубины, я в таком не участвую. Я похулиганить могу, как когда-то на Красной площади», - говорит шоумен.

Напомним, недавно Джигурда провокационно похулиганил с своей «богиней» Анастасией Волочковой.

* Данный артист признан в России иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 6 мая 2022 года.