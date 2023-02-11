«Хочется больше быть с семьей»: Павел Мамаев завершил спортивную карьеру

Известный футболист Павел Мамаев объявил о завершении спортивной карьеры. Летом 2022 года 34-летний спортсмен ушел из клуба «Химки» и некоторое время находился в статусе свободного агента. Тогда же он и решил, что пока заканчивать.

«Я принял это решение ближе к концу августа. Хотя могу признаться, что поступило три–четыре предложения, в том числе и из‑за рубежа. Однако я провел шикарное лето с женой и новорожденным сыном и понял, что я просто устал. Мне хочется больше быть с семьей», — цитирует Мамаева канал «Матч ТВ».

Напомним, что футболист является бывшим полузащитником ЦСКА и сборной России. Также он выступал за клубы «Торпедо», «Краснодар» и «Ростов». Но в СМИ Мамаев больше всего отличился во время громкого скандала 2018 года, когда они с другом Александром Кокориным стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадали несколько человек. Суд отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок в один год и пять месяцев, но освободился досрочно.

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В январе 2022 года Павел женился во второй раз – на Надежде Санько, которая летом родила ему сына. Также у спортсмена есть дочь Алиса от брака с Аланой Мамаевой, которая до сих пор судится с бывшим мужем.