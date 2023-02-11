Смех да и только: король Карл III отреагировал на просьбу вернуть принца Гарри в семью

На днях король Великобритании Карл III посетил Университет Восточного Лондона и вышел поприветствовать подданных, пожать руки простым смертным. И в этот момент один из людей в толпе обратился к 74-летнему монарху с неожиданной просьбой.
«Верните Гарри, пожалуйста, — попросил мужчина. — Пожалуйста, не могли бы вы вернуть его, сэр?»
Видео с реакцией Карла, которого мы привыкли называть принцем Чарльзом, опубликовало издание Daily Mail. Сначала он не расслышал и спросил, кого надо вернуть. Услышав имя Гарри, король рассмеялся и пробормотал что-то вроде: «Было бы неплохо…» После этого он поспешил продолжить движение.
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Напомним, 38-летний принц Гарри обижен на британскую королевскую семью за то, что она не приняла его американскую супругу Меган Маркл. Вместе с женой «запасной» наследник престола переехал в США и оттуда сыплет нелицеприятными откровениями в адрес родственников.