Врачи обескуражены поведением жены Костомарова: «То одно не нравится, то другое»

Последние события в лечении Романа Костомарова здорово подкосили его эмоциональное состояние. Супруга фигуриста тоже с трудом себя контролирует.

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По словам одного из врачей, жена олимпийского чемпиона ведет себя так, будто ей все должны.

«У него и его супруги изменилось эмоциональное состояние. Безусловно, сказывается остающийся открытым вопрос о необходимости проведения второй операции по ампутации кистей <…> Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, все с позиции «нам все должны», — поделился медик.

Сначала поведение звездного семейства вызывало вопросы, но с течением времени персонал принял ситуацию.

«Медперсонал относится с пониманием, ведь у Романа и его семьи сейчас очень сложный период», — отметил работник больницы в беседе с «Экспресс газетой».

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали 10 января со сложной формой двусторонней пневмонии. Врачам пока не удается стабилизировать его состояние.

На днях олимпийскому чемпиону ампутировали одну стопу и часть другой, но кровоток так и не восстановился. Теперь врачи готовят спортсмена к новой операции — ампутации обеих кистей.