Для храбрости: Адель напилась с подругой на церемонии «Грэмми»

В начале февраля вся мировая музыкальная общественность следила за премией «Грэмми». И певица Адель, которая была номинирована на семь наград и в итоге получила статуэтку «Лучшее сольное поп-исполнение», тоже следила прямо из зала церемонии. Но не вполне отдавала себе отчет в происходящем.
Ее подруга, певица Лиззо рассказала в новом интервью, что Адель села за столик рядом с ней, и вместе они изрядно зарядились алкоголем, чтобы весело провести вечер. Темнокожая артистка призналась в Elvis Duran Show, что они с соседкой настолько напились, что с трудом следили за тем, кому какую награду вручают.
«Мы думали: «О, они выбрали лучшего нового артиста». Мы ничего не понимали и ждали, когда назовут наши имена, чтобы улыбаться в нужный момент», — пошутила Лиззо.
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По словам певицы, она принесла для себя и Адель две фляжки – с текилой и белым вином. В общем, звездным дамочкам было очень даже весело. Они еще и по награде домой увезли – чудно время провели.