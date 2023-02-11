Для храбрости: Адель напилась с подругой на церемонии «Грэмми»

В начале февраля вся мировая музыкальная общественность следила за премией «Грэмми». И певица Адель, которая была номинирована на семь наград и в итоге получила статуэтку «Лучшее сольное поп-исполнение», тоже следила прямо из зала церемонии. Но не вполне отдавала себе отчет в происходящем.

Ее подруга, певица Лиззо рассказала в новом интервью, что Адель села за столик рядом с ней, и вместе они изрядно зарядились алкоголем, чтобы весело провести вечер. Темнокожая артистка призналась в Elvis Duran Show, что они с соседкой настолько напились, что с трудом следили за тем, кому какую награду вручают.