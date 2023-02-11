Нажил богатства обманом: бывший Бузовой оказался крупным мошенником

Бывший возлюбленный Ольги Бузовой не из простого десятка: на днях 32-летнего Радия Шигабетдинова задержали в Санкт-Петербурге. У следствия есть серьезные вопросы к бизнесмену.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Мужчину подозревают в крупном мошенничестве. Есть версия, что Шигабетдинов нажил свои богатства за счет обманутых инвесторов.

По информации «Пятого канала», ничего не подозревающего бизнесмена задержали прямо в его апартаментах в элитном ЖК «Остров». В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Шигабетдинов и Бузова были замечены на отдыхе в Крыму в 2021 году. Тогда поющая ведущая только-только рассталась с рэпером и блогером Давидом Манукяном.