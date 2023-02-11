Барбару Брыльску предложили убрать из «Иронии судьбы» — результат впечатляет (видео)

Депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что польской актрисе Барбаре Брыльской после ее пренебрежительных слов не место в культовом фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!». Переснимать картину при этом не обязательно.

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Весь сыр-бор начался после скандальной реплики актрисы: Брыльска обозвала поклонников «проклятыми богом людьми», когда советовала Лие Ахеджаковой в поисках спокойствия уехать из России. Неосторожные слова артистки задели парламентария.

«Наша страна подарила ей славу и почет, но мы так же легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы»», — отметила Занко.

С помощью нейросети депутат в два счета заменила главную героиню на Валентину Талызину. Результатом она поделилась в своем телеграмм-канале.