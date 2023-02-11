«Все встречные улыбаются, дорогу уступают»: взрывная реакция шоубиза на округлившийся живот Бузовой

Блогерша Лена Миро в едкой манере комментирует самые обсуждаемые новости последних дней. «Интересное положение» Ольги Бузовой стало одной из таких.

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Звезда опубликовала фото в обтягивающем платье, которое предательски подчеркнуло ее выпирающий живот. Под снимком поп-дива двусмысленно написала «счастье внутри меня».

Как считает Миро, Бузова захотела привлечь к себе внимание, а потому и сделала «разоблачающее» фото.

«Выпятила живот и назвала плотный обед счастьем. Все снова заговорили про Оленьку, а ей только это и надо», — объяснила мотивы звезды блогерша.

Она отметила, что если бы беременность действительно была, то Бузова не смогла долго молчать.

«Она бы его тут же вывалила. Ну а надуть живот воздухом — много ума не нужно», — пишет Миро в своем «ЖЖ».

Блогерша привела в пример свою подругу, которая любит беспричинно надувать живот. «Все встречные улыбаются, дорогу уступают», а почему она так делает — говорит, что просто приятна реакция. Миро не исключила, что именно на такой эффект и рассчитывала артистка.