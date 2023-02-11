«Умница, красавица, бизнесвумен и спортсменка»: Дженнифер Энистон исполнилось 54

11 февраля свой день рождения отмечает голливудская актриса Дженнифер Энистон. В 2023 году ей исполнилось 54 года.
В эту дату сильные стороны Джен как артистки отметила российская звезда Светлана Бондарчук.
«Мне кажется, у нее такая положительная энергетика, что она нравится абсолютному большинству людей. Очень редко можно услышать какую-то критику в ее адрес. И умница, и красавица, и бизнесвумен, и спортсменка», - пишет Светлана в Telegram.
«Карьеру Джен построила, прежде всего, на комедиях, но ее самая свежая громкая роль — в сериале «Утреннее шоу». И это как раз совсем не комедия, а драма на актуальную общественную тему. Очень увлекательная — посмотрите, если еще не видели. И там выглядит ничуть не менее убедительно, чем в роли Рэйчел в «Друзьях».
«Ну и с Брэдом (Питтом, - Прим. авт.) они, конечно, были легендарной парой! Очень красивые, харизматичные, искренние».
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Если хотите устроить себе вечер с Энистон, но пересматривать «Друзей» нет времени, влючите одну из полнометражных комедий с ее участием: «Брюс Всемогущий» (2003), «Развод по-американски» (2006), «Обещать — не значит жениться» (2009), «Охотник за головами» (2010), «Больше, чем друг» (2010), «Притворись моей женой» (2011), «Несносные боссы» (2011), «Мы — Миллеры» (2013), «Укради мою жену» (2013) или «Несносные леди» (2016).