«Умница, красавица, бизнесвумен и спортсменка»: Дженнифер Энистон исполнилось 54

11 февраля свой день рождения отмечает голливудская актриса Дженнифер Энистон. В 2023 году ей исполнилось 54 года.

В эту дату сильные стороны Джен как артистки отметила российская звезда Светлана Бондарчук.

«Мне кажется, у нее такая положительная энергетика, что она нравится абсолютному большинству людей. Очень редко можно услышать какую-то критику в ее адрес. И умница, и красавица, и бизнесвумен, и спортсменка», - пишет Светлана в Telegram.

«Карьеру Джен построила, прежде всего, на комедиях, но ее самая свежая громкая роль — в сериале «Утреннее шоу». И это как раз совсем не комедия, а драма на актуальную общественную тему. Очень увлекательная — посмотрите, если еще не видели. И там выглядит ничуть не менее убедительно, чем в роли Рэйчел в «Друзьях».

«Ну и с Брэдом (Питтом, - Прим. авт.) они, конечно, были легендарной парой! Очень красивые, харизматичные, искренние».