Папина копия: Тодоренко во время кормления засветила лицо шестимесячного сынишки

Телеведущая Регина Тодоренко во время кормления показала подросшего малыша Мира. Мальчику вот -вот исполнится семь месяцев, и растет он копией своего папы, певца Влада Топалова.

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Мама Регина не расстается с крохой даже на работе, делая перерывы на кормление среди съемок. Но минувший пятничный вечер выдался домашним, поэтому Тодоренко не спеша покормила сынишку прикормом.

Подписчики смогли разглядеть, как уже подрос Мир, округлились его щечки. Старшему сыну звезд, Майклу, в этом году исполнится 5 лет.