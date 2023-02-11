Красотка изгибается, юбочка задирается: Илана из «Уральских пельменей» показала горячий танец

Илана Юрьева часто показывает закулисье съемочного процесса «Уральских пельменей». Звезда проекта не скрывает, что любит своих подписчиков, и старается, чтобы им было комфортно с ней общаться онлайн. На этот раз актриса решила поднять настроение фолловерам и пустилась в пляс между «моторами».

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Юрьева не вышла из образа, оставшись в наряде ярко-розового цвета. Шубку она скинула на плечо и начала красиво извиваться, демонстрируя изгибы точеного тела. Мини-платье тут же поползло вверх, оголяя манкое бедро еще сильнее.