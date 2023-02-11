Федор Бондарчук и Паулина Андреева – все? Пару заподозрили в разводе

Федор Бондарчук вышел в свет без жены, актрисы Паулины Андреевой – на премьере сериала «Фишер» в Москве кинодеятель засветился рядом с Анной Михалковой. Это уже не первый раз, когда режиссера видят в одиночестве, и вновь появился повод для разговоров в Сети о разводе пары.

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Меж тем, скандальный блогер Лена Миро считает иначе. Глядя на досужие разговоры, она вынесла свой вердикт.

«Брак Феди и Паулины я считаю очень удачным, хотя почти никто предпосылок к этому не видел. Все же как думали - ну, пошел Федя с молодой. А молодая-то, вместо того, чтобы быть спутницей на мероприятиях, начала сниматься, писать сценарии, играть в театре. И стала вполне себе самостоятельной единицей», - написала блогер.

Паулина Андреева в марте 2021 года родила мужу сына Ивана. Мальчика она никому не показывает.