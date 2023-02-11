Новости шоу-бизнеса: состояние Костомарова ухудшилось, Собчак призналась в получении паспорта другой страны, Рапунцель высказалась о разводе с Дмитренко

Состояние Костомарова ухудшилось

Самочувствие Романа Костомарова после ампутации ухудшилось. Сейчас врачи говорят о риске инсульта, так как кровь стала очень жидкой, печень и почки могут отказать. Фигурист находится в сознании, подключен к ИВЛ.

Земфиру признали иноагентом

Певица Земфира*, уехавшая из страны в числе первых прошлой весной, признана решением Минюста РФ иноагентом в пятницу, 10 февраля. Сейчас артистка живет в Париже, регулярно ездит с концертами по странам СНГ и Европы.

Собчак призналась в получении паспорта другой страны

Светская львица Ксения Собчак призналась, наконец, лично, что получила паспорт другой страны. Звезда объяснила, что стала гражданкой Израиля, но продолжает жить в России, поскольку это ее родина.

Рапунцель высказалась о разводе с Дмитренко

Ольга Рапунцель столкнулась с обвинениями в хайпе на разводе с мужем. Дескать, они получат порцию славы и снова воссоединятся с Дмитренко, все это – показуха и обман аудитории. Но дважды мать заявила, что это – никакой не розыгрыш.

«Скоро все узнаете… Все кто пишут, что это «хайп/развод/вранье» - вы идете в блок! На таких вещах не хайпуют - запомните! Я долго молчала, долго терпела и пыталась сохранить семью.. Но ВСЕ! Сил больше нет», - написала звезда реалити в соцсети.