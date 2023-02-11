Бузова в бикини раздвинула ноги и полезла в трусы: камеру включить не забыла

Экс-звезда «Дома-2», телеведущая Ольга Бузова улетела в Африку на съемки нового сезона экстремального реалити. Артистке приходится нелегко вдали от дома, но она утешает себя тем, что ежедневно общается с поклонниками онлайн.

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Показывать участников проекта, а также испытания Бузовой запрещено. Но она всегда найдет, какими кадрами порадовать фолловеров. На сей раз певица свое свободное время потратила на солнечные ванны, облачившись в бикини леопардового принта. Раздвинув ноги перед камерой, Бузова вещала аудитории о том, как у нее дела, и в какой-то момент прямо при всех полезла зачем-то в трусы.