Худрук театра Моссовета раскрыл причину увольнения Филиппенко

78-летний актер Александр Филиппенко после увольнения покинул Россию. Свой уход из театра Моссовета он назвал плановым. Поползли разные слухи, однако, худрук заведения Евгений Марчелли пролил свет на истинные причины прекращения работы со звездой.

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Филиппенко ушел из театра из-за длительного лечения за границей. Худрук объяснил, что актер заранее предупредил начальство об уходе.