Ольга Бузова предъявила выпирающий животик: «Счастье внутри меня»

Телеведущая Ольга Бузова улетела за тысячи километров от дома, чтобы сниматься в продолжении африканского реалити-шоу. Звезда не забывает ежедневно показывать свои будни, и на этот раз привлекла внимание не только к рабочей, но и личной стороне своей жизни.

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Певица позировала в облегающем платье, и все увидели ее выпирающий животик. У подписчиков сразу возникли мысли о беременности, ведь их на это подтолкнула сама Ольга, написав довольно красноречивую фразу.

«Счастье - внутри меня», - гласит подпись под фото.

«А никто не заметил живот?», «Беременна?», «А что с животиком? Ты беременна? Если да, то поздравляем!», «Бузовой вещи нужно покупать своего размера, а не меньше в разы», «Ты беременна?», - пишут в комментариях.