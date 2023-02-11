Клава Кока оголила передок, едва прикрыв бюст: «Очень волнительно»

Певица Клава Кока вернулась в страну спустя почти месяц путешествий по загранице. Артистка очень соскучилась по большой сцене, и накануне смогла выступить на грандиозном концерте с другими звездами. Ей выпала честь открывать мероприятие.

«Первой быть всегда очень волнительно… тем более с новыми номерами», - призналась звезда.

Кока облачилась в привычную рванину, оголившую переднюю часть тела звезды. Едва прикрытый бюст она подчеркнула топом оригинальной конструкции. В этом наряде она вышла на сцену.

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