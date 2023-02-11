Вскрылись новые подробности об ампутации у Романа Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров с января находится в больнице. Из-за двусторонней пневмонии ему потребовалось подключение к аппаратам жизнеобеспечения. Но начались осложнения, сепсис, гангрена – в итоге фигуристу ампутировали обе стопы.

Но появились новые подробности об ампутации нижних конечностей. Как оказалось, Костомаров лишился только левой стопы. А на правой, как сообщает «Пятый канал», удалили некроз, и это не является ампутацией.

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Уточняется, что хирурги произвели чистку правой конечности от омертвевших тканей и отрезали пальцы и пятку. Как уточняет сайт, кровоток в ноге так и не восстановился, поэтому высок риск повторного оперативного вмешательства. И тогда врачи будут вынуждены провести ампутацию оставшейся ступни до сгиба.

Добавим, что Костомаров в сознании, и необходимые действия врачи проводят с его согласия. Накануне стало известно, что фигурист готов на ампутацию рук, поскольку некроз распространяется и там.