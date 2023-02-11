Одним жестом: Наталья Рудова продемонстрировала, какие стринги надела

Звезда сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова начала активную подготовку к сезону платьев и юбок. Красавица уже записалась на процедуры по уходу за телом и кожей, которые ей позволят скинуть лишнее. В ожидании внешних перемен актриса решила устроить примерку гардероба и даже показала, какие трусики надела.

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Это было перед зеркалом. Рудова облачилась в водолазку и объемные брюки, которые начали съезжать с похудевших бедер. Актриса одним жестом подтянула ниточки стрингов до самой талии, и подписчики увидели ее черное нижнее белье. Ходить вот так, трусами наружу, нынче модно – тренд из «нулевых» снова с нами.