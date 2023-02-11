Что сейчас происходит с перенесшим ампутацию Романом Костомаровым: врачи сообщили об угрозе

Переживший ампутацию стоп Роман Костомаров продолжает бороться за жизнь в Коммунарке. У фигуриста начался некроз верхних конечностей, и уже известно, что он дал согласие на ампутацию пальцев на руках. Тем временем, состояние пациента внушает врачам тревогу: кровь пациента стала очень жидкой, что может привести к инсульту и отказу внутренних органов, говорят специалисты.

«Когда фигуриста лечили от запущенной пневмонии, антибиотики лили ведрами - лечение очень мощное, другого выхода, как правило, нет. Это приводит к разрушению возбудителя - бактерии пневмококка. А разрушаясь, она выделяется токсин, который очень губителен для сердечно-сосудистой системы. Он даже приводит к коллапсу и фатальному исходу, потому что блокирует работу сердца и сосудов», - цитирует пульмонолога Сергея Пурясева KP.RU.

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Хирург Андрей Шестаков, профессор Первого МГМУ им. Сеченова, объяснил, что ампутация должна была спасти Костомарова от отказа почек и печени.