Оксана Самойлова поставила? Рэпер Джиган попал в больницу с подбитым глазом

Рэпер Джиган и муж известной блогерши Оксаны Самойловой попал в больницу со следами насилия. В частности, у музыканта огромный фингал под глазом. Кто побил Джигана, неизвестно. Но у поклонников есть версия, что эта травма вполне может быть бытовой. Не исключено, что фингал рэперу Джигану поставила сама благоверная. И совсем скоро перед общественностью вновь развернется занимательнейшая история с расставанием и бурным воссоединением пары.

О том, что в многодетной семье в последнее время происходит что-то неладное, можно судить и по недавней публикации Оксаны Самойловой в микроблоге. Она попросила подписчиков не задавать ей вопросов.

«Пора выходить мне в социальную жизнь. Очень прошу: ни о чем не спрашивайте», — предупредила Оксана Самойлова.

Но вопросы, скорее всего, будут. И Оксана все же расскажет, что произошло между нею и мужем.

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