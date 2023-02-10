«Это ее личное дело — где доживать»: известная певица прошлась катком по уехавшей в Израиль Пугачевой

Известная певица Наталья Гулькина в свое время пропала с экранов телевидения. Этот неприятный период в своей жизни вокалистка связывает с тем, что публично выступила против Аллы Пугачевой, раскритиковав Примадонну в одном из ток-шоу.

Теперь же Наталья Гулькина может чувствовать себя вполне отмщенной. Алла Пугачева покинула Россию, и не все поклонники певицы смогли принять это событие. Многие отвернулись от уехавшей в Израиль Примадонны.

Наталья Гулькина же дала понять, что философски относится к переезду Аллы Пугачевой. И к тому же считает, что никаких фанатов о Аллы Борисовны в России нет.

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