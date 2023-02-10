«Очень люблю»: Саша Черно из «Дома-2» предстала в коротеньких шортиках рядом с сыном и мужем – вся семья на одном фото

Участница «Дома-2» Саша Черно, которая в последнее время много говорила о том, что ее семья вот-вот распадется, похоже, нашла способ ее сохранить.

В микроблоге Саша Черно дала понять, что у нее и Иосифа Оганесяна сейчас все хорошо в отношениях. Саша Черно поделилась снимком, на котором предстала в компании мужа и сына Стефана.