Певица Земфира* признана иноагентом

Под занавес этой пятницы стали известны фамилии людей, попавших в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.

Среди звездных фамилий в списке — популярная певица Земфира Рамазанова*. В обосновании Минюста говорится, что певица открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах, и получала поддержку от иностранных источников.

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