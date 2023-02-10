Певица Земфира* признана иноагентом

Под занавес этой пятницы стали известны фамилии людей, попавших в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов.
Среди звездных фамилий в списке — популярная певица Земфира Рамазанова*. В обосновании Минюста говорится, что певица открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах, и получала поддержку от иностранных источников.
Кроме Земфиры* в списке оказались политик Дмитрий Гудков*, математик Сергей Шпилькин*, писатель Александра Казанцева*, политолог Аббас Галлямов*.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.