Ампутация не помогла: состояние Романа Костомарова ухудшилось

46-летний фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров уже месяц находится на лечение в клинике. Врачам пока не удается стабилизировать его состояние.

На днях врачи ампутировали Роману Костомарову одно стопу и часть другой. Операция была крайне рискованной и сложной. Но кровоток после нее так и не восстановился. Как сообщается, спортсмен подключен к аппарату ИВЛ. Врачи готовят Романа Костомарова к новой операции. На этот раз ему грозит ампутация кистей рук.

Роман Костомаров находится в сознании и сам говорит врачам делать все необходимое ради спасения жизни.

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