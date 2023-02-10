Ампутация не помогла: состояние Романа Костомарова ухудшилось

46-летний фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров уже месяц находится на лечение в клинике. Врачам пока не удается стабилизировать его состояние.
На днях врачи ампутировали Роману Костомарову одно стопу и часть другой. Операция была крайне рискованной и сложной. Но кровоток после нее так и не восстановился. Как сообщается, спортсмен подключен к аппарату ИВЛ. Врачи готовят Романа Костомарова к новой операции. На этот раз ему грозит ампутация кистей рук.
Роман Костомаров находится в сознании и сам говорит врачам делать все необходимое ради спасения жизни.
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Некроз — не единственная проблема, с которой приходится иметь дело врачам Романа Костомарова. У 46-летнего спортсмена развились серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Очень высок риск инсульта, а также отказ работы печени и почек.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января со сложной формой двусторонней пневмонии. Медикам пока не удается стабилизировать состояние Романа Костомарова.
По материалам 5-tv.ru.