Еще один известный актер уволился из театра и сбежал в Литву

Звезды сериала «Мастер и Маргарита» Александр Филиппенко пополнил список звезд, кто сбежал из России в сложный период. В ноябре он уволился из Театра им. Моссовета и уехал в Вильнюс.

«У меня в прошлом году закончился контракт, и (о том, что контракт не будет продлен) давно было известно и оговорено с начальством», — заявил он Интерфаксу.

В Театре Моссовета Филиппенко проработал 16 лет. Причину увольнения он не сообщил, но коллеги заявили, что это связано с его позицией в адрес своих соотечественников. Кроме того, у актера проблемы со здоровьем. Ему уже было сложно играть роли.

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