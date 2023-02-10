«Затронула непорочную святоту»: певица Наталья Гулькина — о влиятельности Аллы Пугачевой, из-за которой пропала с экранов

Певица Наталья Гулькина занята в проекте телеканале «Россия 1» «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Она — одна из судий шоу. Сейчас каждую неделю Наталья Гулькина появляется на экране. Но в жизни певицы был период, когда она исчезла со всех телеканалов.
Произошло это после того, как Наталья Гулькина позволила себе публично критиковать певицу Аллу Пугачеву во время одного из ток-шоу.
Наталья Гулькина вспомнила, как ее тогда буквально разносили на каждом углу, припоминая слова об Алле Пугачевой.
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«В разных тусовках неоднократно слышала по поводу того, что Алла Пугачева имеет влияние. Не могу до сих пор ответить на вопрос относительно меня — просто в один миг меня взяли и убрали. На тот момент мне было неприятно, что меня критиковали, мол, я затронула непорочную святоту», — поделилась Наталья Гулькина.
Напомним, Алла Пугачева уже почти год не живет в России. Вместе с семьей певица эмигрировала в Израиль.
По материалам «СтарХита».