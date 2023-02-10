«Затронула непорочную святоту»: певица Наталья Гулькина — о влиятельности Аллы Пугачевой, из-за которой пропала с экранов

Певица Наталья Гулькина занята в проекте телеканале «Россия 1» «Ну-ка, все вместе! Битва сезонов». Она — одна из судий шоу. Сейчас каждую неделю Наталья Гулькина появляется на экране. Но в жизни певицы был период, когда она исчезла со всех телеканалов.

Произошло это после того, как Наталья Гулькина позволила себе публично критиковать певицу Аллу Пугачеву во время одного из ток-шоу.

Наталья Гулькина вспомнила, как ее тогда буквально разносили на каждом углу, припоминая слова об Алле Пугачевой.

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