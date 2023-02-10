Мамино счастье: Ольга Орлова нарядила новорожденную дочку в белый боди и носочки цвета лимона — такая нежность

Микроблог ведущей «Дома-2» Ольги Орловой за последнюю неделю очень изменился с точки зрения контента. Звезда стала мамой и в ее социальных сетях стало много нежного и трогательного контента.

Ольга Орлова размещает фото и видео с участием новорожденной дочки Анечки, которые всякий раз вызывают чувство умиления у поклонников.

На этот раз Ольга Орлова показала снимок, на котором запечатлено, как она кормит малышку из бутылочки. Ольга Орлова с нежностью смотрит на дочку. Крошка облачена в белое боди и носочки лимонного оттенка.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».