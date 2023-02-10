«Просто учусь жить»: бывшая жена сбежавшего из России Смольянинова* сделала громкое признание

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова восемь лет была женой сбежавшего недавно из России актера Артура Смольянинова*. В 2021 году пара развелась, Дарья Мельникова сейчас одна воспитывает двоих маленьких сыновей: Артура, родившегося в 2015 году, и Марка, появившегося на свет в 2018-м.
Накануне, 9 февраля, Дарья Мельникова отмечала свой день рождения, актрисе исполнился 31 год. Она сделала публичное признание, давая понять, что живется ей сейчас непросто.
«Учусь на ошибках своих (увы, только так), учусь жить (увы) в новой реальности и в целом по-прежнему просто учусь жить», — написала Дарья Мельникова.
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Дарья Мельникова поблагодарила поклонников и друзей за поддержку, которую они ей оказывают в сложный период.
«Я читаю ваши сообщения и ощущаю огромную силу любви! Любовь сильнее всего этого г..на», — добавила Дарья Мельникова.
Напомним, не так давно актер Иван Охлобыстин, являющийся крестным Артура Смольянинова*, раскрыл неприглядную правду. Он рассказал, что Смольянинов* избивал Мельникову.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.