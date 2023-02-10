«Просто учусь жить»: бывшая жена сбежавшего из России Смольянинова* сделала громкое признание

Звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова восемь лет была женой сбежавшего недавно из России актера Артура Смольянинова*. В 2021 году пара развелась, Дарья Мельникова сейчас одна воспитывает двоих маленьких сыновей: Артура, родившегося в 2015 году, и Марка, появившегося на свет в 2018-м.

Накануне, 9 февраля, Дарья Мельникова отмечала свой день рождения, актрисе исполнился 31 год. Она сделала публичное признание, давая понять, что живется ей сейчас непросто.