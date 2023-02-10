«Паспорт получила, когда мир вокруг стал рушиться»: Собчак созналась, что она гражданка Израиля

Слухи о том, что журналистка и светская львица Ксения Собчак обзавелась паспортом Израиля, начали муссироваться весной прошлого года. Собчак все отрицала, пока ей не пришлось бежать в Литву. Пограничная служба этой страны сообщила, что Ксения Собчак перешла границу с паспортом Израиля. Скан документа журналистки продемонстрировала медиаменеджер Тина Канделаки.

Этой зимой Ксения Собчак поняла, что отпираться бесполезно, и публично признала наличие у нее паспорта Израиля. Ксения Собчак объяснила получение документа страхом за свою семью. Светская львица особо подчеркнула, что является гражданкой России и налоги платит здесь.

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