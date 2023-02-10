Амаяк Акопян: «Американцы завидуют России»

Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян объяснил, по какой причине, как он считает, Америка завидует России.
«Американцы нам завидуют, потому что в России — великие актеры, великие режиссеры, великие артисты цирка, эстрады, кино. В России театральные школы самые лучшие, а там — сброд, шпана одна. В основном туда приезжали убийцы и гангстеры, а Россия была великой всегда. Поэты у нас — великие, писатели — великие!» — уверен артист.
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Сам Амаяк Арутюнович объездил с гастролями больше 70 стран мира, так что он знает, о чем говорит.
«В Америке есть, безусловно, люди, которыми может весь мир гордиться. Но их мало. США — это страна Микки Маусов. Американцы прекрасно понимают, что они придумали страну. Которая теперь постоянно довлеет над всем миром. И пока зеваки рот раскрывают, американцы обирают их, шарят по карманам у всех людей, которые в это время смотрят на этого несчастного Микки Мауса. Это я, конечно, обобщаю. Но так и есть», — цитирует легендарного фокусника МК.