Амаяк Акопян: «Американцы завидуют России»

Знаменитый иллюзионист Амаяк Акопян объяснил, по какой причине, как он считает, Америка завидует России.

«Американцы нам завидуют, потому что в России — великие актеры, великие режиссеры, великие артисты цирка, эстрады, кино. В России театральные школы самые лучшие, а там — сброд, шпана одна. В основном туда приезжали убийцы и гангстеры, а Россия была великой всегда. Поэты у нас — великие, писатели — великие!» — уверен артист.

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Сам Амаяк Арутюнович объездил с гастролями больше 70 стран мира, так что он знает, о чем говорит.