Филипп Киркоров выиграл суд у рыбака

Филипп Киркоров построил дом сразу после того, как у него родились дети. А потом соорудил и пирс неподалеку от дома: ведь он находится на Мякининском полуострове, вокруг — вода. Появление пирса не понравилось некоему рыбаку из Саратова, и он подал на певца в суд, требуя снести причал и объясняя, что сооружение мешает ему ловить рыбу.

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Однако суд жалобу отклонил, не увидев ничего криминального в том, что Киркоров использует принадлежащий ему участок по своему усмотрению. По материалам РИА ФАН.