«Бегаем закупаем лекарства, еду, памперсы, игрушки»: живущая в Турции Пынзарь из «Дома-2» напугала сообщением на фоне трагедии

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь с мужем Сергеем и сыновьями живет на две страны. Зиму семейство всегда проводит в Турции, в городе Аланья, на берегу Средиземного моря.

В телеграм-канале Дарья Пынзарь рассказала, что ее семья не осталась в стороне от трагедии, постигшей Турцию. Вместе с мужем и сыновьями Дарья Пынзарь собирает и отправляет гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения.