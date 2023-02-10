«Бегаем закупаем лекарства, еду, памперсы, игрушки»: живущая в Турции Пынзарь из «Дома-2» напугала сообщением на фоне трагедии

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь с мужем Сергеем и сыновьями живет на две страны. Зиму семейство всегда проводит в Турции, в городе Аланья, на берегу Средиземного моря.
В телеграм-канале Дарья Пынзарь рассказала, что ее семья не осталась в стороне от трагедии, постигшей Турцию. Вместе с мужем и сыновьями Дарья Пынзарь собирает и отправляет гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения.
«Четвертые сутки после трагедии. Спасатели продолжают доставать живых людей из-под обломков. Люди в эпицентре получают гуманитарную помощь. Непострадавшие города по-прежнему ее активно собирают и несут в пункты приема или привозят в отели, где разместили пострадавших. Равнодушных нет, дай бог всем сил и спокойствия это все пережить Мы тоже бегаем закупаем лекарства, еду, памперсы, игрушки», — поделилась Дарья Пынзарь.
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Напомним, на этой неделе в Турции произошло мощнейшее землетрясение. По последним данным, 18 991 человек погибли, ранены 75 тысяч. Люди до сих пор остаются под завалами в ожидании помощи.