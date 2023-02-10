«Счастливая, жду десертик»: жена Павла Прилучного изящно намекнула на беременность

Молодая жена Павла Прилучного — Зепюр Брутян — сделала тонкий намек на свое интересное положение, слухи о котором уже давно ходят в Интернете.

Красавица-актриса поделилась снимком, на котором запечатлена за столиком в кафе. В кадре Зепюр Брутян выглядит очень счастливой, а подпись под ним — признанием о беременности.

«На фотографии такая счастливая, потому что вкусно поела и жду десертик», — сообщила Зепюр Брутян.

Поклонники Зепюр Брутян тут же поняли, что к чему. По их мнению, это заявление равносильно словам об ожидании малыша. К тому же, как считают в Сети, лицо у Зепюр такое, какое бывает только у будущих мамочек. Не укрылось от любопытных глаз и то, что Зепюр Брутян, ранее предпочитавшая только облегающую одежду и позировавшую в полный рост, теперь носит оверсайз и фотографируется исключительно по грудь.

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