Семья звезды сериала «Постучись в мою дверь» возьмет на воспитание сироту после землетрясения в Турции

Турецкий народ сплотился после страшного землетрясения, унесшего тысячи жизней. Помощь пострадавшим оказывают всем миром, подключаются и известные личности.

Так сестра актрисы Ханде Эрчел, известной по сериалу «Постучись в мою дверь», Гамзе Эрчел и ее муж Джанер приняли решение усыновить ребенка, потерявшего семью в результате катастрофы. Они подали соответствующую заявку в управление по делам семьи и социальных служб и рассказали о своем решении в социальной сети.

«Это будет сложный процесс, он займет много времени, и завтра не будет немедленного ответа. Но мы решили это сделать», — цитирует отца семейства турецкое издание Sabah.

При этом известно, что семья Гамзе Эрчел уже воспитывает трехлетнюю девочку с онкологическим заболеванием.

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Ранее сообщалось, что одна из звезд упомянутого сериала потеряла под завалами свою мать и не имеет никакой информации о судьбе родительницы.