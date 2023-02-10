«Я боюсь, что она умрет»: близкие Бритни Спирс снова обеспокоены ее состоянием

В американских СМИ прошел слух, что певицу Бритни Спирс могут снова принудить лечиться. Якобы окружающие ее люди — не скандальная семья, а муж, менеджер и помощники отмечают, что она снова принялась злоупотреблять психоактивными веществами и вести себя неадекватно.
«Я боюсь, что она умрет», — сказал источник издания TMZ, регулярно контактирующий с Бритни.
Портал сообщает, что менеджер артистки арендовал дом в Лос-Анджелесе на несколько месяцев для того, чтобы привести туда ничего не подозревающую Спирс и под контролем врачей убедить ее в необходимости медицинской помощи. Это планировалось сделать 7 февраля.
Но Бритни узнала о плане и ничего не получилось. В итоге ее просто отвели на беседу к врачу 8 февраля, и разговор прошел хорошо.
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Правда это или нет, но 41-летняя певица уже отреагировала на данную статью в социальной сети:
«Меня тошнит от того, что людям разрешено даже придумывать истории о том, что я чуть не умерла… Я имею в виду, что в какой-то момент хватит уже! Мне, вероятно, придется перестать публиковать посты, потому что хоть мне это и нравится, очевидно, есть много людей, которые не желают мне добра! Я, честно говоря, совсем не удивлена…»
«Нет, ребята, это не 2007 год… Это 2023-й, и я делаю свою первую домашнюю лазанью! Наконец-то у меня в гостиной заработал камин! Как говорит мой муж: не верь всему, что читаешь! Вся эта любовь возвращается к тебе!»
Напомним, в 2008 году после ряда скандалов и подозрения на злоупотребление психоактивных веществ Бритни Спирс признали недееспособной и определили под опеку собственного отца. 13 лет артистка боролась, чтобы ее снова признали самостоятельным человеком и дали возможность распоряжаться своими деньгами. Только осенью 2021-го она освободилась из-под опеки и регулярного посещения клиник.