«Я боюсь, что она умрет»: близкие Бритни Спирс снова обеспокоены ее состоянием

В американских СМИ прошел слух, что певицу Бритни Спирс могут снова принудить лечиться. Якобы окружающие ее люди — не скандальная семья, а муж, менеджер и помощники отмечают, что она снова принялась злоупотреблять психоактивными веществами и вести себя неадекватно.

«Я боюсь, что она умрет», — сказал источник издания TMZ, регулярно контактирующий с Бритни.

Портал сообщает, что менеджер артистки арендовал дом в Лос-Анджелесе на несколько месяцев для того, чтобы привести туда ничего не подозревающую Спирс и под контролем врачей убедить ее в необходимости медицинской помощи. Это планировалось сделать 7 февраля.

Но Бритни узнала о плане и ничего не получилось. В итоге ее просто отвели на беседу к врачу 8 февраля, и разговор прошел хорошо.