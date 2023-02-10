Нюша на шпильках выпятила «орешек» в танце, напрягая крепкие мышцы бедер: игриво разожгла страсть

Нюша — мама двоих детей. С мужем Игорем Сивовым певица воспитывает дочку Серафиму-Симбу и сына Саффрона. При этом поп-дива без стеснения демонстрирует свою аппетитную фигуру, то и дело щеголяя в купальниках на пляже.

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А танцы в исполнении Нюши — это вообще отдельный вид искусства. Певица нарядилась в свободную майку и мини-шорты, встав на шпильки. Вместе со своим партнером она уверенно двигалась в ритме латиноамериканской музыки, играя крепкими мышцами на бедрах.