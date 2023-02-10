Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук

За состоянием здоровья Романа Костомарова следит почти вся Россия. Спортсмен находится на грани жизни и смерти уже больше месяца. Из-за нарушенного кровоснабжения у него активно развивается некроз конечностей.

Сначала врачи удалили фигуристу стопы, так как гангрена напрямую угрожала жизни. Теперь вопрос стоит о руках…

«Роман дал согласие на ампутацию пальцев рук, если не удастся наладить кровоснабжение», — заявил источник «Рен-ТВ».

Держись, спортсмен! Мы очень за тебя переживаем!

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