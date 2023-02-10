Женщины с этими именами — главные охотницы за чужими мужьями — живут в шкуре разлучницы

Названы имена женщин-разлучниц, которые встречаются с женатыми мужчинами. Моральный кодекс чести им неизвестен. Он живут своими приоритетами и желаниями, полностью игнорируя совесть и разум. В капкан к там попадаются даже самые примерные семьянины.

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Среди таких роковых красоток оказалась Алла — обаятельная и привлекательная, она знает, как произвести впечатление на окружающих. Штамп в паспорте для нее ничего не значит. Эта особа готова флиртовать даже с женатым.