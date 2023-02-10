Женщины с этими именами — главные охотницы за чужими мужьями — живут в шкуре разлучницы

Женщины с этими именами главные охотницы за чужими мужьями - крутят романы с женатыми

Женщины-разлучницы. Фото: Global Look Press

Им нравится разбивать сердца.

Названы имена женщин-разлучниц, которые встречаются с женатыми мужчинами. Моральный кодекс чести им неизвестен. Он живут своими приоритетами и желаниями, полностью игнорируя совесть и разум. В капкан к там попадаются даже самые примерные семьянины.

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Среди таких роковых красоток оказалась Алла — обаятельная и привлекательная, она знает, как произвести впечатление на окружающих. Штамп в паспорте для нее ничего не значит. Эта особа готова флиртовать даже с женатым. 

Подвержена страстям и умеренная на вид скромница Ольга. Если она чего-то или кого-то захочет, ее уже не остановить. Умная и проницательная, эта девушка знает, как удержать рядом с собой мужчину. Ее стоит опасаться, к таким уходят чужие мужья.

Сомневающаяся в себе Наталья часто комплексует из-за внешности. Уверенности ей придает мужчина. Именно среди женатых и возрастных встречаются чаще всего такие типажи.

Источник: progorod33.ru.

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