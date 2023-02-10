Такая нагрузка! Зарубина предупредила Михалкова: так делать нельзя

Всего пару недель назад Никита Михалков находился в довольно тяжелом состоянии, за его жизнь и здоровье боролись медики. Но едва успев выйти из больницы, Никита Сергеевич появился в театре: он не мог позволить себе пропустить спектакль и вышел на сцену.

Правда, такая преданность искусству далась ему нелегко: во время спектакля ему приходилось по большей части сидеть на стуле, и было заметно, что он чувствует себя не лучшим образом. Ситуацию прокомментировала певица Ольга Зарубина, которой тоже пришлось сражаться с коронавирусом.

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