Такая нагрузка! Зарубина предупредила Михалкова: так делать нельзя

Всего пару недель назад Никита Михалков находился в довольно тяжелом состоянии, за его жизнь и здоровье боролись медики. Но едва успев выйти из больницы, Никита Сергеевич появился в театре: он не мог позволить себе пропустить спектакль и вышел на сцену.
Правда, такая преданность искусству далась ему нелегко: во время спектакля ему приходилось по большей части сидеть на стуле, и было заметно, что он чувствует себя не лучшим образом. Ситуацию прокомментировала певица Ольга Зарубина, которой тоже пришлось сражаться с коронавирусом.
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«То, что Михалков уже вышел на сцену, — небезопасно для него. Такая нагрузка ему сейчас на пользу не пойдет. Тем более что он уже в возрасте. Он совершает большую ошибку — сейчас ему нужно заниматься восстановлением организма», — цитирует Ольгу издание «МК».