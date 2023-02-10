Сценарист фильма «Чебурашка» ответил на критику Дмитрия Певцова

Виталий Шляппо, продюсер семейного фильма «Чебурашка», он же — автор сценария, ответил на негативный комментарий о фильме актера и депутата Дмитрия Певцова, назвавшего «Чебурашку» «диверсией против детей». Виталий Шляппо считает, что на подобные слова не стоит обращать внимания.

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«Мне кажется, эти глупости недостойны комментариев», — приводит его высказывание телеканал «360» со ссылкой на издание «Подъем».

Напомним, Дмитрий Певцов нашел опасным для психики детей, например, тот факт, что Чебурашка называет Гену «мамой», а еще — что в картине нет ни одного положительного героя-человека, только Чебурашка – вымышленный персонаж — соединяет в себе все позитивные качества.